РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. Управляющая компания «УК Август ЖКХ» завершила гидравлические испытания и промывку систем отопления во всех обслуживаемых домах в подмосковном Подольске в преддверии отопительного сезона, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В управлении ООО «УК Август ЖКХ» находится 44 многоквартирных дома с населением более 21 тысячи человек. В том числе 32 многоквартирных дома в микрорайоне Кузнечики, 5 домов в микрорайоне Подольские просторы, 4 дома в микрорайоне №4 и 3 дома в микрорайоне Силикатная-2.

«В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду в домах проводились гидравлические испытания и промывка систем отопления и водопровода. На сегодняшний день гидравлические испытания и промывка проведены в 44 домах, что составляет 100% от домов, находящихся в управлении. Также были отремонтированы 9 подъездов, а в 7 работы продолжаются. Отремонтировано 28 входных групп с использованием современных материалов (гибкий камень, резиновая крошка). До 1 ноября 2019 года будут выполнены ремонты еще 30 входных групп», - сказал директор ООО «Август ЖКХ» Роман Горевич.

Он отметил, что также в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду были выполнены работы по герметизации межпанельных швов в объеме 10 тысяч погонных метров по адресам: улица Генерала Смирнова, дома №№3, 7, 14, 16; улица Академика Доллежаля, дома №№19, 21, 7 корпус 2, 30, 34; улица 43 Армии, дом №17.

С целью надлежащего содержания придомовой территории в осенне-зимний период УК была подготовлена следующая техника: три снегоуборочные машины, два трактора, закуплены уборочный инвентарь для дворников и пескосоляная смесь, а также был заключен договор на вывоз снега, составлены схемы его складирования.