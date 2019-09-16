РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 сен. Жители подмосковного Подольска задолжали управляющей компании «УК Август ЖКХ» свыше 80 миллионов рублей за жилищно-коммунальные услуги, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске прошло оперативное совещание о подготовке к зиме жилого фонда управляющей компанией ООО «УК Август ЖКХ». Внимание к ее деятельности пристальное, поскольку УК, в управлении которой находится 44 дома, имеет десятки долгов перед ресурсоснабжающими организациями. В обслуживаемых домах также есть ряд квартир, принадлежащих на праве собственности министерству обороны РФ.

«Задолженность по коммунальным платежам физлиц составляет 82 миллиона, задолженность министерства обороны РФ – более 42 миллионов. На сегодняшний момент получено по судебным приказам 16,8 миллиона рублей. На рассмотрении в мировом суде находятся иски на 1,7 миллиона рублей, в службе судебных приставов - на 4,8 миллиона. Также есть решение по задолженности министерства обороны РФ – исполнительные листы на оплату 18 миллионов рублей, часть из которых – 3 миллиона – уже перечислены на счет управляющей компании», – говорится в сообщении.

Глава городского округа Николай Пестов пояснил, что у УК просроченная задолженность составляет 70 миллионов рублей. Так, перед «Подольской теплосетью» долг в размере 45 миллионов рублей. Аналогичная ситуация у управляющей компании ООО «СпецКоммунПроект», имеющей в управлении 14 домов в микрорайоне Кузнечики. Общий долг перед ресурсоснабжающими организациями составляет более 56,8 миллиона рублей, задолженность перед МУП «Подольская теплосеть» – более 41,8 миллиона рублей.

«Считаю необходимым обращение в УМВД России по городскому округу Подольск, в прокуратуру и органы государственной безопасности, поскольку работа таких управляющих компаний является безответственной» – добавил Пестов.