РИАМО – 16 сен. Бывший советский пионерлагерь «Юность» в городском округе Истра реконструируют, заказчиком стал еврейский детский лагерь «Ган Исроэль», говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Лагерь был построен для детей сотрудников завода имени Серго Орджоникидзе. В начале 1970-х годов лагерь принимал до 450 человек за лето. На его территории были спальные корпуса, столовая, клуб и бассейн. Теперь здесь разместится международный еврейский лагерь Gan.

«Заказчиком перезагрузки стал еврейский детский лагерь «Ган Исроэль». Авторами проекта – архитектурное бюро GAFA Architects», – отмечается в сообщении.

По словам главного архитектора Московской области Александры Кузьминой, переустройство достигается минимальными, но эффектными средствами. Изменятся фасадные материалы главного корпуса, он будет выглядеть более современно.

Авторы проекта смогли подчеркнуть значимость реконструируемого здания в общем комплексе. Здесь также располагается синагога, библиотека, учебно-досуговые классы.

«Реновация бывшего детского пионерлагеря в Истре – хороший пример редевелопмента, в целом, сохраняющего функциональное назначение территории и при этом наполняющее его новым содержанием. «Очищая» архитектуру от наслоений разного времени и сохраняя изначальные пропорции, это новое прочтение комплекса имеет неразрывную связь с эпохой модернизма, которая отражается и на фасадах, и в лаконичных интерьерах», – дополнила Кузьмина.

В лагере также отремонтируют бассейн и благоустроят территорию. Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко рассказал, что там появится спортивно-игровой маршрут с площадками для игры в петанк, футбол, пинг-понг, велодорожки. За смену планируется принимать 120-150 детей.

Автор проекта и руководитель GAFA Architects Григориос Гавалидис подчеркнул, что «Ган Исроэль» функционирует как детский лагерь два месяца в году, тогда как основное время – работает в качестве учебного центра по подготовке раввинов. Это определило специфику комплекса. Лагерь станет пространством для образования, отдыха и общения детей и взрослых, погружения в национальную культуру и историю.