РИАМО - 16 сен. На юго-западе столицы началось возведение нового учебного корпуса на 300 мест при школе №2007, в ближайшее время на стройплощадке пройдет совместная проверка Мосгосстройнадзор и центра экспертиз, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Корпус школы возводят по адресу: улица Горчакова, дом 9, корпус 1, Южное Бутово (ЮЗАО). На данный момент строители занимаются раскопкой котлована. Планируется, что специалисты центра экспертиз проверят отклонение ограждения стройплощадки и ограждения котлована от проектных отметок.

Это не единственная проверка Мосгосстройнадзора, которую проведут на этой неделе. Всего будет обследовано 52 строящихся объекта, а также выполнено 407 исследований. Так, например, будут проверены физкультурно-оздоровительный комплекс с диагностическим центром на Халтуринской улице, медицинский центр на Братиславской, а также ход реконструкции кинотеатра «Киргизия» на Зеленом проспекте и работы в комплексе зданий фармацевтического производства на площадке «Алабушево» в Зеленограде.

Помимо этого, специалисты обследуют гостиницу, строящуюся по улице Цимлянской, и два жилых комплекса – на Автозаводской улице (корпуса с первого по шестой) и на Хорошевском шоссе. При этом второй ЖК предусматривает пристроенное дошкольное образовательное учреждение. Будут также проверены многофункциональный офисный комплекс на Грузинском Валу и жилые дома, строящиеся по программе реновации в районах Старое Крюково, Ростокино, Басманный, Тимирязевский, Солнцево, Крюково и Метрогородок.

«Плановые проверки пройдут на строительстве юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Можайская», восточного участка БКЛ «Каширская» – «Карачарово», южного участка БКЛ «Каховская» – «Проспект Вернадского» и Некрасовской (Кожуховской) линии метро», – добавляется в материале.

Специалисты проверят также обустройство улично-дорожной сети к парку развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме и возведение участка Дорожной улицы от Кантемировской до МКАДа, а также ознакомятся с ходом реконструкции проезда Шокальского.