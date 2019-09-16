РИАМО – 16 сен. Более 270 тысяч подмосковных школьников напишут предметные диагностические работы с сентября по ноябрь, первое испытание проведут для пятиклассников уже 17 сентября, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Свыше 270 тысяч подмосковных школьников напишут предметные региональные диагностические работы, которые пройдут во всех школах Московской области с сентября по ноябрь. Свои знания по русскому языку и математике смогут проверить более 85 тысяч обучающихся пятых классов, более 80 тысяч обучающихся седьмых классов, свыше 77 тысяч учеников девятых классов и почти 32 тысячи десятиклассников напишут диагностические работы по математике», – заявила Забралова.

Она уточнила, уже завтра пятиклассники первыми напишут региональную диагностическую работу по русскому языку.

«Результаты диагностических работ будут максимально объективны благодаря использованию Единой автоматизированной информационной системы оценки качества образования. Вход в систему будет осуществляться через Школьный портал. Доступ к контрольно-измерительным материалам открывается в строго регламентированное время, индивидуальные комплекты распечатываются перед началом работ», – добавила Забралова.

По ее словам, результаты выполнения становятся известны через три рабочих дня после дня написания.

«Они могут использоваться для оценки динамики овладения предметными результатами, для планирования работы по устранению пробелов в знаниях школьников и выстраивания индивидуальных траекторий обучающихся», – подытожила Забралова.