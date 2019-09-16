РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 сен. Представитель Главного управления территориальной политики Московской области 18 сентября проведет прием жителей Котельников, сообщается в группе администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«Восемнадцатого сентября в общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Котельники состоится прием граждан представителем Главного управления территориальной политики Подмосковья. Он пройдет с 10:00 до 13:00», - говорится в сообщении.

Прием будет проходить по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, дом №62, кабинет №12. Записаться можно по телефону: 8(495) 554-04-07.