РИАМО - 16 сен. В таких центрах можно получить консультацию педагога, психолога, логопеда, дефектолога, специалиста по инклюзивному образованию.

Для удобства жителей Подмосковья в Сети разместили интерактивную карту центров, где родители могут бесплатно получить консультации специалистов по вопросу воспитания детей.

Карту опубликовали на официальном портале регионального правительства.

На карте отмечены центры, работающие в рамках проекта «Счастливая семья». Этот уникальный проект стартовал в Подмосковье в августе при поддержке областного Минобразования.

Кликнув на точку на карте, можно узнать адрес бесплатного консультационного центра и другие контактные данные.

В Подмосковье работает региональный центр консультирования родителей, он создан на базе Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве. Помимо этого, родителей ждут в центрах, размещенных на базе детсадов, центров сопровождения замещающих семей, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В таких центрах можно получить консультацию педагога, психолога, логопеда, дефектолога, специалиста по инклюзивному образованию. В центрах готовы бесплатно помочь родителям детей до 18 лет.