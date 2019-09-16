РИАМО - 16 сен. В столице Венгрии Будапеште с 13 по 15 сентября состоялись игры финального этапа Лиги Наций по баскетболу 3 на 3 среди спортсменов до 23 лет, лучшим игроком турнира признали подмосковного спортсмена Дмитрия Чебуркина, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Московской области.

«Россияне стали серебряными призерами соревнований, а самым ценным игроком турнира признали Дмитрия Чебуркина, набравшего 54 очка за пять матчей финальной стадии», – отмечается в сообщении.

Чебуркин выступает за сборную России и за подмосковный клуб «Гагарин».

В групповом этапе сборная России обыграла соперников из Румынии (22:15), Украины (21:10) и Польши (22:13), в полуфинальной игре оказались сильнее белорусской сборной (21:15). В финальной встрече наши баскетболисты сошлись с командой Франции, но уступили со счетом 13:21.

«В завершившемся в Будапеште финале баскетбольной Лиги Наций сборная России показала более чем достойный результат, уверенно дойдя до финала без поражений. <…> Отдельно хочется отметить игру баскетболиста подмосковного «Гагарина» Дмитрия Чебуркина, продемонстрировавшего поистине впечатляющий уровень мастерства», – дополнил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.