РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. Общественники Подольска до 23 сентября будут проводить мониторинг магазинов округа на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним и в запрещенное время, сообщила «РИАМО в Подольске» зампредседателя общественной палаты округа Татьяна Кондратьева.

«По поручению председателя общественной палаты округа с понедельника (16 сентября, - ред.) и до 23 сентября рабочая группа будет проводить мониторинг постановления о продаже алкогольной продукции на территории Подольска. Мы сделали рассылку в группы палаты для сообщений по проблемным адресам. Кстати, жители также могут сообщать нам адреса магазинов, где осуществляется продажа алкогольной продукции в запрещенное время или без предъявления паспорта», – сказала Кондратьева.

Она отметила, что общественники будут проверять магазины вблизи школ, жилых домов, у мест массового отдыха, а также по обращениям жителей. Помимо этого, будут проверяться парки, скверы, дворы на распитие алкогольной продукции после 23:00.