РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. В подмосковных Люберцах развивается проект «Активное долголетие», в его рамках пожилые жители округа смогут записаться бесплатно в группы по интересам и заниматься любимым делом под руководством тренера, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Работа в рамках проекта «Активное долголетие» проводится в Люберцах на базе комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий». Все проводимые мероприятия призваны сделать жизнь пенсионеров интересной и насыщенной. Это занятия скандинавской ходьбой, плаванием, дыхательной гимнастикой, танцами, йогой, уроки компьютерной грамотности, пения и многое другое.

«Одна из наших стратегических задач - создание условий для увеличения продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста, поддержание их активного долголетия» - сказал Ружицкий.

Он отметил, что люди старшего поколения могут абсолютно бесплатно записаться в группы по интересам и заняться любимым делом под руководством тренера. Так, секция скандинавской ходьбы включает в себя проведение небольшого теоретического курса по методике этого вида спорта, разминки и непосредственно занятия скандинавской ходьбой.

К услугам желающих заняться дыхательной гимнастикой - специально подготовленные инструктора, которые на практике обучат технологиям правильного дыхания по методике Стрельниковой и Бутейко. В теплое время года все занятия проходят на открытых площадках.

С детальным графиком проведения всех мероприятий можно ознакомиться в мобильном приложении «Соцуслуги», а также на сайтах учреждений социального обслуживания. Здесь указаны наименования мероприятий, место и время их проведения, а также информация об их продолжительности. Кроме того, там можно найти контактный телефон ответственного лица, фамилию и имя специалиста.