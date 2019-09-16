РИАМО – 16 сен. В рамках факультативных занятий детсадовцы Реутова изучают историю родного края в местном музее, сообщила Реутовскому информагентству муниципальный координатор партийного проекта «Историческая память» Анна Бабалова.

«Группа «Подсолнушки» из детского сада №18 Реутова побывали на музейном занятии, где с удовольствием выслушали рассказ об истории родного города – от возникновения сельца до становления крупного промышленного города, на территории которого расположился флагман космической промышленности АО «ВПК «НПО машиностроения», которое отмечает в эти дни свой 75-летний юбилей», – сказала Бабалова.

Она уточнила, что в выставочных залах музея расположились экспозиции, рассказывающие как о первых днях поселения на месте нынешнего Реутова, так и современные экспонаты, в числе которых макеты продукции, выпускаемой ведущим предприятием космической отрасли России. Организовала и провела экскурсию секретарь местного первичного отделения №6 партии «Единая Россия» Антонина Кошкина.

«Реализуя партпроект «Историческая память», члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» проводят мероприятия, направленные на сохранение исторического и культурного наследия России, способствуют развитию патриотического воспитания на базе богатого исторического наследия, формированию интереса жителей муниципалитета к истории своего края, области, города, своей малой родины. Мероприятия эти в первую очередь адресованы подрастающему поколению реутовчан», – пояснила Бабалова.

Реутов – город областного подчинения в Московской области, наукоград РФ, является единственным населенным пунктом в одноименном городском округе. Основан в 15 веке, статус города получил в 1940 году. Сегодня в нем проживает более 100 тысяч жителей, средний возраст которых – 40 лет.