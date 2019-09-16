РИАМО - 16 сен. В вестибюлях станций «Лефортово» и «Авиамоторная» Большой кольцевой линии Московского метрополитена устанавливают эскалаторы, в южном вестибюле «Авиамоторной» монтаж эскалаторов уже завершили, сообщается на сайте «Мосметростроя».

«В южном вестибюле «Авиамоторной» завершен монтаж трехленточных эскалаторов. Конструктивной особенностью стало использование подъемных машин, разделенных на три части длиной более десяти метров. В отличие от коротких секций, которые обычно стыкуют в самом наклоне, эти были изначально объединены, что упростило процесс установки», – отмечается в сообщении.

Далее эскалаторы проверят по высоте и осевым линиям, установят карнизы, балюстрады и поручни. Параллельно в машинный зал опускают шкафы управления эскалаторами.

Такие же работы проведут в единственном вестибюле станции «Лефортово». Его соединят со станцией пешеходной галереей с двумя наклонными ходами в разных уровнях, где будет по четыре ленты эскалаторов. В надземной части входного павильона их уже устанавливают в наклон. Затем приступят к монтажу в подземном уровне.

«В настоящее время на «Лефортове» и «Авиамоторной» метростроители ведут архитектурную отделку станций и служебных помещений, монтируют инженерные коммуникации и оборудование. После подачи постоянного напряжения начнутся пусконаладочные работы», – уточнил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

«Авиамоторная» и «Лефортово» – колонные трехпролетные станции мелкого заложения. После их открытия улучшится дорожно-транспортная ситуация на юго-востоке столицы и разгрузятся Калининская и Арбатско-Покровская линии столичного метрополитена.

Большая кольцевая линия метро будет перевозить до 380 миллионов пассажиров в год. Протяженность кольца составит 70 километров, на нем будет 31 станция.