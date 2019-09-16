РИАМО - 16 сен. Московская область выбрала правильный путь для решения проблемы утилизации мусора, переход к цивилизованной системе обращения с отходами займет несколько лет, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель австрийской компании ECOCOM Environmental Technologies GmbH Оливер Кайзер.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что решить проблему утилизации отходов позволит только их сжигание с предварительным отбором вторсырья, и это доказывает опыт других стран. В настоящее время «Ростех» строит четыре завода по термической переработке отходов в электроэнергию на территории Московской области: в городских округах Воскресенск, Солнечногорск, Наро-Фоминский и Богородский.

«Вы понимаете, что просто нельзя продолжать захоранивать мусор в таких количествах в землю. Это делали больше 50 лет! Сейчас в Подмосковье идет переходный период к цивилизованной системе обращения с отходами. Переходный период, он будет длиться несколько лет. Пока рекультивируют все полигоны. Пока построят заводы. Но так надо», - сказал Кайзер.

Он подчеркнул, что Подмосковье идет правильным путем, потому что другого попросту нет.

«А этот способ разделения мусора, его переработки разрабатывался другими странами много-много лет. Это самое лучшее, что сегодня есть», - подытожил эксперт.

Эколог и специалист в области охраны природы, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института географии РАН, профессор, доктор географических наук Аркадий Тишков отметил, что при соблюдении всех норм и регламентов мусороперерабатывающие заводы абсолютно безопасны для жителей близлежащих территорий.

«Это подтверждается опытом других стран. При этом у них нет полигонов, как у нас, отходы сразу уходят на переработку. Я полностью поддерживаю экологичные проекты строительства мусороперерабатывающих заводов с высокотемпературным пиролизом, с раздельным сбором мусора. Эта технология разработана в том числе и российскими исследователями. Проекты реализуются в ряде регионов, например, в Орловской области», - сказал Тишков.

По словам эколога, чистое сжигание мусора без разделения тоже имеет место, но при очень высокой температуре.

«Оно дает и тепло, и электроэнергию. Такие заводы стоят прямо в центрах европейских столиц. Я лично видел в Японии, в Австрии. Так что в этом ничего страшного нет», - добавил Тишков.

Исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин согласен, что Подмосковье выбрало цивилизованную систему обращения с мусором.

«В Подмосковье строятся современные комплексы переработки отходов. А старые свалки рекультивируются. Параллельно построятся заводы. Кто бы что ни говорил, но такую систему обращения с отходами используют цивилизованные государства. И если мы видим, что ими пользуются европейцы, японцы, то, наверное, это тот путь, который возможен. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ недавно сказал, что то, что Россия прошла за год в этом направлении, японцы проходили семь лет. То, что происходит в стране в целом и в регионе частности – большой шаг вперед», - сказал Губайдуллин.

По его словам, все вопросы к заводам по термической обработке отходов снимутся, когда первый из них введут в эксплуатацию. Губайдуллин уверен, что эти заводы вдобавок станут объектами промышленного туризма.