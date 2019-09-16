РИАМО - 16 сен. Московская область выбрала правильный путь для решения проблемы утилизации мусора, переход к цивилизованной системе обращения с отходами займет несколько лет, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель австрийской компании ECOCOM Environmental Technologies GmbH Оливер Кайзер.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что решить проблему утилизации отходов позволит только их сжигание с предварительным отбором вторсырья, и это доказывает опыт других стран. В настоящее время «Ростех» строит четыре завода по термической переработке отходов в электроэнергию на территории Московской области: в городских округах Воскресенск, Солнечногорск, Наро-Фоминский и Богородский.
«Вы понимаете, что просто нельзя продолжать захоранивать мусор в таких количествах в землю. Это делали больше 50 лет! Сейчас в Подмосковье идет переходный период к цивилизованной системе обращения с отходами. Переходный период, он будет длиться несколько лет. Пока рекультивируют все полигоны. Пока построят заводы. Но так надо», - сказал Кайзер.
Он подчеркнул, что Подмосковье идет правильным путем, потому что другого попросту нет.
«А этот способ разделения мусора, его переработки разрабатывался другими странами много-много лет. Это самое лучшее, что сегодня есть», - подытожил эксперт.
Эколог и специалист в области охраны природы, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института географии РАН, профессор, доктор географических наук Аркадий Тишков отметил, что при соблюдении всех норм и регламентов мусороперерабатывающие заводы абсолютно безопасны для жителей близлежащих территорий.
«Это подтверждается опытом других стран. При этом у них нет полигонов, как у нас, отходы сразу уходят на переработку. Я полностью поддерживаю экологичные проекты строительства мусороперерабатывающих заводов с высокотемпературным пиролизом, с раздельным сбором мусора. Эта технология разработана в том числе и российскими исследователями. Проекты реализуются в ряде регионов, например, в Орловской области», - сказал Тишков.
По словам эколога, чистое сжигание мусора без разделения тоже имеет место, но при очень высокой температуре.
Исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин согласен, что Подмосковье выбрало цивилизованную систему обращения с мусором.
«В Подмосковье строятся современные комплексы переработки отходов. А старые свалки рекультивируются. Параллельно построятся заводы. Кто бы что ни говорил, но такую систему обращения с отходами используют цивилизованные государства. И если мы видим, что ими пользуются европейцы, японцы, то, наверное, это тот путь, который возможен. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ недавно сказал, что то, что Россия прошла за год в этом направлении, японцы проходили семь лет. То, что происходит в стране в целом и в регионе частности – большой шаг вперед», - сказал Губайдуллин.
По его словам, все вопросы к заводам по термической обработке отходов снимутся, когда первый из них введут в эксплуатацию. Губайдуллин уверен, что эти заводы вдобавок станут объектами промышленного туризма.
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