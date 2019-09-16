РИАМО - 16 сен. Бывший ведущий шоу «Музобоз» Иван Демидов возглавил столичный парк «Зарядье», а Павел Трехлеб, который до этого руководил «Зарядьем», стал директором парка Горького, сообщается на сайте департамента культуры Москвы.

«В соответствии с установленным порядком департаментом культуры города Москвы осуществлены кадровые решения. Назначены директора следующих учреждений: государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» – Трехлеб Павел Сергеевич», — говорится в сообщении.

Демидов возглавил парк «Зарядье».

Демидов является членом Общественного совета при Минкультуры России и членом академии российского телевидения. Он стал известен в качестве ведущего шоу «Музыкальный обоз».

Трехлеб, который до этого возглавлял «Зарядье», сменил на посту директора парка Горького руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.

Парк «Зарядье» открылся 9 сентября 2017 года. В 2018 году журнал Time включил «Зарядье» в список 100 лучших мест мира.