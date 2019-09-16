РИАМО - 16 сен. В Малом Трехсвятительском переулке в Москве заметили новый способ ухода от оплаты парковки — водители скрывают свои автомобили под камуфляжной сеткой, сообщается в группе «Синие ведерки» в соцсети Facebook.

Озабоченный инцидентом горожанин даже направил активного пользователя приложения «Помощник Москвы», чтобы тот зафиксировал данное нарушение.

Это не единичный случай, когда водители пытаются уйти от оплаты парковки таким способом. Однако от штрафов их это не спасет, ведь инспекторы имеют право освобождать номера автомобилей от посторонних предметов.

А с недавнего времени инспекторы «Московского паркинга» сами стали выписывать постановления о неоплате парковки на улицах столицы. Раньше они только фиксировали автомобили нарушителей, а постановления выписывали другие специалисты «Московского паркинга».