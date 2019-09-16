РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. В поселках Октябрьский и Малаховка подмосковных Люберец в понедельник торжественно открыли три детские площадки, возведенные по губернаторской программе, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня открыли три детские площадки по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Две расположены в поселке Октябрьский, одна - в поселке Малаховка», - сказал заместитель главы Люберец по благоустройству Залимхан Гаджиев.

Первая площадка находится по адресу: Октябрьский, улица Текстильщиков, дом №7Б. Она выполнена в тематике «Транспорт». На площадке установили 110 метров металлического ограждения, обустроили 450 квадратных метров безопасного резинового покрытия.

«На площадке есть песочный дворик площадью 47 квадратных метров. Также установили пять скамеек, три урны для раздельного сбора мусора, один игровой комплекс, элемент для лазания, тренажеры и многое другое» - уточнил Гаджиев.

Следующая площадка открылась во дворе домов №№1 и 2 в микрорайоне Западный Октябрьского. Она выполнена в тематике «Лес». Там также обустроили резиновое покрытие, металлическое ограждение, установили 3D-фигуру панды, додекаэдры, качели, игровой комплекс и другие элементы.

Третья площадка открылась на пересечении улиц Серафимовича и Лихачева в поселке Малаховка. Ее тематика - «Лес». На ее территории установили четыре парковых дивана и одну скамью, игровой комплекс, комплекс для лазания, тренажеры, газонное ограждение, песочницу.