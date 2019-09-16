РИАМО – 16 сен. Около 15 тысяч домовладений Московской области с начала 2019 года подключились к газоснабжению, так, наибольшее количество отмечено в городских округах Серпухов и Воскресенск, а также в Дмитровском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«На сегодняшний день почти 90% всех заявок на техприсоединение поступает в электронном виде через личный кабинет клиента «Мособлгаза». Так, если в 2018 году онлайн-заявки составляли 71% от общего количества, то в этом году этот показатель составляет уже 89%. На портале «Технологическое присоединение» жители могут ознакомиться с районами, доступными для подключения, подать заявку для подключения и расчета стоимости своего объекта. Удобная пошаговая инструкция подскажет все этапы подключения услуги и позволит избежать необходимости личного визита заявителя в офис», – сказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Чтобы подключить газ на свой земельный участок, абоненту необходимо подать заявку на технологическое присоединение через личный кабинет или приехать в один из районных офисов. Кроме того, нужно заключить договор о подключении, подписать который можно электронно-цифровой подписью онлайн, с помощью СМС-сервиса, либо отправить оригинал договора в «Мособлгаз» почтой. Также нужно будет внести авансовый платеж (в личном кабинете, банковским переводом или в кассе офиса).

Далее «Мособлгаз» приступит к индивидуальному проектированию и строительству газопровода согласно договору. Финальный этап – врезка и пуск газа. Более подробно с информацией по подключению дома к газовой сети Московской области можно ознакомиться на официальном сайте mosoblgaz.ru.

Помимо этого, заявку на технологическое присоединение можно подать через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

Кроме того, в «Мособлгазе» пользуется популярностью комплексная услуга «Газ в срок», когда заявителю предлагается подключить домовладение к газовой сети за 21 день. При этом важным фактором получения данной услуги является 100% строительная готовность домовладения.