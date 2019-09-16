РИАМО - 16 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что задача властей региона - обеспечить для жителей старшего возраста возможность активно жить, общаться и интересно проводить время, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник губернатор провел совещание с руководящим составом областного правительства. Глава региона обратил внимание на вопросы, связанные с реализацией программы «Активное долголетие».

«Большая программа нами принята. Наша задача - сделать так, чтобы все, кто активен в старшем возрасте, наши пенсионеры и просто люди старшего поколения имели возможность активно жить, общаться, интересно проводить время в самых разных городах Подмосковья. Мы должны оказать максимальную заботу и внимание каждому, кто вышел на заслуженный отдых», — сказал Воробьев.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Московской области по поручению губернатора. Она разработана во исполнение майского указа президента Российской Федерации по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет.

Для граждан старшего возраста в регионе создано приложение «Мобильный центр социальных услуг», которое доступно в App Store и Google Play. С его помощью можно вызвать социальное такси, сиделку, обратиться за волонтерской помощью, заказать средства реабилитации. В приложении есть раздел «Долголетие в Подмосковье», где можно записаться в оздоровительные, творческие кружки, туристические поездки или на занятия по компьютерной грамотности.