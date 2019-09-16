РИАМО - 16 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что задача властей региона - обеспечить для жителей старшего возраста возможность активно жить, общаться и интересно проводить время, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
В понедельник губернатор провел совещание с руководящим составом областного правительства. Глава региона обратил внимание на вопросы, связанные с реализацией программы «Активное долголетие».
Программа «Активное долголетие» реализуется в Московской области по поручению губернатора. Она разработана во исполнение майского указа президента Российской Федерации по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет.
Для граждан старшего возраста в регионе создано приложение «Мобильный центр социальных услуг», которое доступно в App Store и Google Play. С его помощью можно вызвать социальное такси, сиделку, обратиться за волонтерской помощью, заказать средства реабилитации. В приложении есть раздел «Долголетие в Подмосковье», где можно записаться в оздоровительные, творческие кружки, туристические поездки или на занятия по компьютерной грамотности.
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