РИАМО - 16 сен. Росгвардейцы из Одинцовского округа задержали 47-летнего мужчину, пытавшегося вскрыть банкомат на улице Неделина, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

В Одинцовский отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги, на место тут же отправились находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники.

«Прибыв на место, сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину в маске и перчатках, который с помощью отвертки и монтировки вскрывал банкомат. Увидев правоохранителей, злоумышленник в панике бросился бежать, выкинув все приспособления для кражи, но был оперативно задержан», - говорится в сообщении.

Задержанный оказался жителем Республики Беларусь, ранее он уже был судим за кражи. Сейчас на него заведено уголовное дело, а сам он находится под арестом.