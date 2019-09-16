РИАМО - 16 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона обратил внимание на важность поддержки малого, среднего и крупного бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Экономика, инвестиции - важная стратегическая тема. Неслучайно в приоритетах президента количество привлеченных иностранных инвестиций в основной фонд является важным индикатором развития региона. На прошлой неделе мы посетили одну из итальянских фабрик, которая расширилась уже в два раза и планирует в Ступине строить дополнительные мощности», — сказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе активно модернизируются промышленные предприятия.

«Наша задача – максимально содействовать поддержке предпринимательства – и малого, и среднего, и крупного», — подчеркнул губернатор.

Одиннадцатого сентября Воробьев открыл две новые линии производства завода «Барилла» в Подмосковье.

В октябре 2018 года Воробьев и председатель совета директоров компании Barilla Гвидо Мария Барилла обменялись документами о развитии инвестиционного сотрудничества в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

К 2022 году ООО «Барилла Рус» планирует построить в Московской области еще один абсолютно новый производственный комплекс.

Церемонию закладки первого камня нового завода «Барилла» в Подмосковье планируют провести весной 2020 года.