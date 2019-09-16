РИАМО - 16 сен. В подмосковном Реутове в минувшие выходные провели праздник посвящения в первоклассники, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации муниципалитета.

«На главной площади Реутова более тысячи первоклассников всех школ города произнесли торжественную клятву, после чего школьников поздравил глава Реутова Станислав Каторов», - говорится в сообщении.

Он пожелал ребятам успехов в обучении и в жизни, крепкой дружбы и новых открытий.

«Вы - наше будущее. То, как вы будете учиться и то, каких успехов достигать, от этого зависит будущее и Реутова, и Подмосковья, и России. Я уверен, что у вас все получится! Будьте умными, учитесь новому и будьте первыми!» - сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, также на мероприятии выпускники вручили первоклассникам памятные медали, сделанные специалистами технопарка «Изобретариум».