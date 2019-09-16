РИАМО (РЕУТОВ) – 16 сен. Более 300 декоративных кустарников высадят в подмосковном Реутове 21 сентября в рамках акции «Наш лес. Посади дерево», говорится в сообщении пресс-службы главы администрации муниципалитета.

Кустарники будут высажены на границе с Москвой, вдоль Носовихинского шоссе.

«В Реутове пройдет акция «Наш лес. Посади дерево». 21 сентября в ее рамках высадят 300 молодых декоративных кустарников. Данная акция пройдет у Носовихинского шоссе», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, ежегодно в акциях по озеленению принимают участие до 10 тысяч жителей города, высаживается более 3 тысяч деревьев и кустарников.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе ведется масштабная работа по комплексному благоустройству территорий, прилегающих к автомагистралям, которые идут от МКАД в область. Кроме высадки деревьев, проводятся работы по приведению в нормативное состояние остановочных павильонов, фасадов зданий, сооружений и ограждений.