РИАМО - 16 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства поручил министерству ЖКХ региона подготовиться к запуску теплоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Блоку ЖКХ - активно готовиться и принять мероприятия по включению, прежде всего, социальных объектов, где температура будет понижена. Многоквартирные дома и ИЖС тоже безусловно входят в зону нашего внимания», — сказал Воробьев.

Всего к началу отопительного периода в Подмосковье подготовят порядка 2,5 тысяч котельных и около 11 тысяч километров теплосетей. Также будет подготовлено более 30 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей.

Ранее синоптики предупредили о заморозках на текущей неделе в Московском регионе. На выходных температура ночью опустится до минус 4 градусов.