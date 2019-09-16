РИАМО – 16 сен. Комментируя недавно составленный Forbes рейтинг крупнейших частных компаний РФ, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев отметил, что в российской экономике еще есть место частной инициативе, а страна не пошла по пути полностью государственного капитализма, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Нефтяная компания «Лукойл» снова возглавила рейтинг крупнейших частных компаний Российской Федерации. Топ российских компаний составил Forbes. <…> Выручка «Лукойла» за 2018 год составила 8,036 триллионов рублей. При этом в штате российской компании числятся свыше 102 тысяч сотрудников», - говорится в сообщении.

На втором месте разместилась «Сургутнефтегаз», а на третьем — X5 Retail Group. Следом, на четвертом месте, располагается ретейлер «Магнита», а за ним — нефтяная компания «Татнефть».

По мнению эксперта, нынешний рейтинг показывает важность частной инициативы для рынка РФ.

«Тот факт, что «Лукойл», как частная компания, просто не оказался поглощен «Роснефтью» или другой окологосударственной нефтяной компанией, мне кажется крайне позитивным. Нефтяной гигант в очередной раз был признан самой крупной, и при этом остался частной нефтяной компанией. Этот факт говорит о том, что в российской экономике есть место частной инициативе», — сказал Тимофеев.

Он также отметил, что на данный момент экономика России направлена на укрупнение и осуществление инфраструктурных национальных проектов.