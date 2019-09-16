РИАМО – 16 сен. В Подмосковье около 4,5 тысяч объектов социальной инфраструктуры адаптировали для инвалидов, в муниципалитетах продолжена работа по внедрению маршруториентированного подхода, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.
«Всего в Московской области 7 тысяч приоритетных объектов социальной инфраструктуры, из них адаптировано 4480 объектов. До конца года планируется адаптировать более 150 объектов», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Она дополнила, что в муниципальных образованиях продолжена работа по внедрению маршруториентированного подхода.
Всего в этом году будет адаптировано более 1,8 тысячи объектов: дворы, подъезды, объекты потребительского рынка, образования, культуры, здравоохранения, спорта.
«Это позволит нам создать доступные маршруты для 1750 инвалидов», – заверила Фаевская.
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