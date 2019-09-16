РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. Футболисты команды «Торгмаш» подмосковных Люберец сыграют 29 сентября против сборной Московской области, сообщается в Instagram-аккаунте МУ «Спортивная школа олимпийского резерва городского округа Люберцы».

Игра начнется в 14:00.

«29 сентября пройдет футбольный матч между командами «Торгмаш» Люберцы и сборной Московской области. Вход свободный», - говорится в сообщении.

Матч пройдет на футбольном поле «Торпедо», которое находится по адресу: Октябрьский проспект, дом №202.