РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. На интернет-портал «Добродел» за минувшую неделю поступило свыше 20 жалоб, касающихся работы медицинских учреждений подмосковных Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев.

«С 9 по 15 сентября поступило 22 обращения через портал «Добродел» на работу подразделений Люберецкой областной больницы. В частности, пять из них касались отказа в оказании медпомощи, четыре - оказания медпомощи не в полном объеме», - сказал Старцев.

Он отметил, что еще три пациента пожаловались на очереди на прием к врачу, один - на нарушение хранения медицинской документации. По словам Старцева, по всем обращениям проводится тщательная проверка.

«Среднее время ожидания приема терапевта, педиатра составляет 1,76 дня, врача-специалиста - 4,31 дня. Увеличение времени ожидания связано с курсами повышения квалификации и обучением врачей», - подчеркнул Старцев.

Он уточнил, что с 9 по 15 сентября выписали 2156 льготных рецептов. Всех их обслужили.