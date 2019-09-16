РИАМО - 16 сен. Температура в столице днем составила всего плюс 12,6 градуса, 15 сентября стало самым холодным днем в городе с начала месяца, причиной этого стал холодный атмосферный фронт, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Минувшее воскресенье в Москве оказалось самым холодным днем этого месяца, среднесуточная температура воздуха 15 сентября была ниже многолетних значений на 1,3 градуса. Максимальная температура в городе составила плюс 12,6 градуса», — говорится в сообщении.

Причиной такой холодной погоды стал атмосферный фронт, который принес не только арктический воздух, но и дожди.

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