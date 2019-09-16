РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 сен. В подмосковном Королеве в понедельник стартовал рейд, в ходе которого инспекторы ГИБДД проверят автомобили, перевозящие опасные грузы, сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Эльвира Фадеева.

Рейд «Опасный груз» проведут в Королеве в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и выявления нарушений установленного законодательства при осуществлении перевозок опасных грузов автомобильным транспортом.

«В период с 16 по 22 сентября на территории городского округа Королев будет проводиться оперативно-профилактический рейд «Опасный груз». При надзоре за дорожным движением в рамках мероприятия будет осуществляться проверка транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов», - сказала Фадеева.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции обратят на техническое состояние транспорта, проверят дополнительно установленное оборудование в автомобилях на соответствие требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов.

Также инспекторы проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей, наличие у них документов, предусмотренных ПДД и правилами перевозки опасных грузов.