РИАМО - 16 сен. На праздновании Дня города в Красногорске девелоперская группа «Сити-XXI век» приняла участие в торжественном открытии арт-сквера в микрорайоне Чернево-2, компания помогала благоустраивать это место, говорится в сообщении пресс-службы группа «Сити-XXI век».

Сквер был создан в рекордно короткий срок, всего за два месяца, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это место было задумано и реализовано как творческое пространство, объединяющее талантливых и неравнодушных к искусству людей. Его центральным героем стал Красный мишка, символ творчества и дружбы. «Сити-XXI век» высадила в сквере более 1,5 тысяч кустарников и деревьев: пузыреплодник калинолистный с красными листьями, яблони и красные клены.

«Это пространство создано для творчества, для ярких идей, раскрытия талантов. А талантливых, творческих людей в Красногорске очень много, и поэтому появление этого места на карте города очень символично. Мы как бизнес тоже стараемся развивать инициативы людей в тех жилых комплексах, которые строим. Поддерживаем творческих жителей и все, что связано с созидательной деятельностью», — сказал генеральный директор компании Антон Борисенко.

Вместе с главой городского округа Эльмирой Хаймурзиной он торжественно перерезал ленточку на открытии сквера.

В церемонии открытия также приняли участие авторы проекта, депутаты городского округа, делегация из городов-побратимов Красногорска из различных стран. В скором времени состоится голосование по выбору названия нового сквера. Пока он носит рабочее название, предложенное главой округа - сквер Дружбы.

Также в городском парке «Сити-XXI век» обустроила фотозону для горожан, в роли гостеприимного хозяина выступил большой плюшевый заяц – символ миниполиса. Заяц встречал гостей, общался с детьми и угощал всех желающих конфетами. Персонаж полюбился и взрослым, и детям.

«Сити-XXI век» - многолетний партнер округа, за годы работы реализовано много совместных социальных программ, от благоустроительных до образовательных.