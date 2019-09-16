РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 сен. Житель одного из домов на улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики Подольска скинул арбуз с балкона 14-го этажа на припаркованный автомобиль, сообщил «РИАМО в Подольске» активист, председатель совета дома Виктор Макаров.

Инцидент произошел в ночь на понедельник во дворе дома №11 по улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики.

«Квартиросъемщик, который жил в нашем доме, около 2:30 (16 сентября - ред.) с балкона 14-го этажа скинул арбуз на припаркованный автомобиль. В настоящее время виновник найден», – сказал Макаров.

На видео, присланном Макаровым, видно, что арбуз упал на крышу припаркованной иномарки и разлетелся. У автомобиля появились значительные повреждения.