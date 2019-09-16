РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 сен. В подмосковном Подольске неизвестные угнали автомобиль Hyundai Solaris, припаркованный возле одного из домов на Сосновой улице, сообщила «РИАМО в Подольске» владелец автомобиля.

«В Подольске возле дома №1 по улице Сосновой в ночь с 13 на 14 сентября неизвестные угнали мой припаркованный автомобиль Hyundai Solaris коричневого цвета. Муж вышел на работу в 8:00 и увидел, что автомобиля на месте не было. Мы сообщили в полицию», – сказала владелец авто.

Она отметила, что разыскивает свидетелей данного происшествия и просит всех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить по телефону: 8(926)345-40-28.