РИАМО - 16 сен. В Москве изменят схему финансирования работ по достройке проблемного ЖК «Малыгина, 12», однако решение о том, что объект будет достроен из бюджета города, остается неизменным, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Уже определена рекомендательная стоимость работ по достройке. Новая схема финансирования упростит процесс.

«Жилой комплекс будет достроен за счет Московского фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, который в настоящее время создается в соответствии со вступившими в силу изменениями в федеральное законодательство», – отметил заместитель руководителя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

Он дополнил, что фонд будет иметь приоритетное право на достройку проблемных объектов, находящихся в банкротстве, а его создание завершится в октябре 2019 года.

Сразу после создания фонд подаст заявление на приобретение прав и обязанностей застройщика-банкрота на ЖК «Малыгина, 12» и приступит к работе.

Гончаров уверил дольщиков, что смена правоприобретателя не отразится на сроках достройки объекта, тем более что по нему уже получено заключение Мосгосэкспертизы о стоимости завершения строительства.

Общий реестр требований участников строительства по жилым помещениям и машино-местам все еще формируется.

«В части жилых помещений в реестр включено 126 требований из 137 возможных. Есть некоторая нюансы, связанные со сроками опубликования определений суда, но в целом процесс идет, правда, недостаточно активно», – разъяснил конкурсный управляющий ЗАО «Финансовая корпорация».

Для включения в реестр требований дольщикам необходимо обращаться с заявлением в арбитражный суд Москвы. Для включения в реестр требований по машино-местам – к конкурсному управляющему.

Застройщика дома на улице Малыгина, ЗАО «Финансовая Корпорация», в сентябре 2014 года признали банкротом. Для достройки объекта собственными силами граждане организовали товарищество собственников жилья. Однако, несмотря на приложенные ими усилия, достроить объект так и не удалось. В итоге ЖК достраивают за счет бюджета города.