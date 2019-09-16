РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 сен. Мусор убрали возле автобусной остановки на улице Пригородная в микрорайоне Саввино Балашихи после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница микрорайона Саввино написала на портал жалобу на плохую уборку на остановочном павильоне. Она отметила, что возле остановки мусор, который подолгу не убирают, гниет и источает неприятные запахи. Также бездомные собаки рвут мешки с мусором, растаскивая его вокруг остановки. Иногда мусора скапливается столько, что людям приходиться выходить на проезжую часть, чтобы подойти к остановке.

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела обращение по вопросу очистки придорожной полосы автомобильной дороги на улице Пригородная и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по очистке придорожной полосы выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.