РИАМО – 16 сен. В Пушкинском городском округе автомобиль сбил лося на трассе, водителю придется выплатить 80 тысяч рублей штрафа, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Авария произошла ночью в субботу на трассе в Пушкинском городском округе. В зоне действия дорожного знака «Дикие животные» водитель на легковом автомобиле сбил лося. Основная причина ДТП – несоблюдение скоростного режима. Водитель получил различные травмы и был госпитализирован. Животное погибло», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он дополнил, что в результате аварии поврежден и автомобиль. Причинами ДТП могло стать множество факторов. Так, и само животное могло спровоцировать аварию.

«Лоси чаще выходят на трассу и к населенным пунктам именно осенью, то есть в период размножения, брачных игр. Происходит активное передвижение животных. Осваивая новую территорию, лоси могут зайти в места, где раньше их никогда не было», – подчеркнул Разин.

Кроме того, встречи с лосями также зависят от времени суток.

«Вечером и ночью такие встречи бывают намного чаще», – пояснил министр.

За аварию с участием дикого животного водителя привлекут к административной ответственности.

«Водителю транспортного средства, столкнувшегося с лосем, придется потратиться не только на восстановление своей машины, но и заплатить штраф – возмещение ущерба природе. В данном случае – 80 тысяч рублей», – рассказал Разин.

Больше всего столкновений с дикими животными происходит в лесополосе. Автовладельцам стоит особенно быть внимательными к предупреждающим знакам.

«Порядка 150 подобных несчастных случаев с лосями происходит в Подмосковье в течение года», – заключил министр.