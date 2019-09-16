РИАМО - 16 сен. Днем в понедельник в столице зафиксировали порывы ветра до 13 метров в секунду, а в новой Москве ветер усиливается до 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве облачно с прояснениями, местами слабый дождь, порывы ветра до 13 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном — 11,9-13,9 градуса; Северном — 11,3-12,4 градуса, Северо-Восточном — 11,6-13,7 градуса, Восточном — 11,6-13,7 градуса, Юго-Восточном — 13,1-14,4 градуса, Южном — 13,1-15,5 градуса, Юго-Западном — 12,9-13,3 градуса, Западном — 11,7-13,1 градуса, Северо-Западном — 12-13 градусов», — говорится в сообщении.

В Зеленограде осадков нет, температура воздуха — 12,4 градуса. В новой Москве местами идет слабый дождь, температура воздуха составляет 10,5-13,4 градуса, местами порывы западного ветра достигают 15 метров в секунду.

Ранее МЧС предупредило москвичей о том, что в понедельник в городе ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду. Жителям столицы рекомендовали не укрываться и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

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