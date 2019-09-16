РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. В Единую диспетчерскую службу (ЕДС) ЖКХ Люберец на прошедшей неделе поступило около 6,5 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор ЕДДС муниципалитета Виталий Богданов.

«В ЕДС ЖКХ Люберец с 9 по 15 сентября поступило 6 477 обращений, из них 636 касались вопросов электроснабжения, еще 698 – водоснабжения. Кроме того, было 46 звонков по отоплению», – сказал Богданов.

Он добавил, что 465 звонков касались обслуживания домов, еще 56 – вопросов освещения. По поводу работы МособлЕИРЦ в службе приняли 1522 вызова.

«В ЕДДС-112 за неделю поступило свыше восьми тысяч обращений, 3977 из них касались вызова скорой медицинской помощи. Еще 1786 человек просили вызвать полицию, 41 – пожарную службу», – заключил Богданов.