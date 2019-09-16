РИАМО - 16 сен. Сортировка отходов с извлечением органики и сжигание остатков мусора являются нормальной практикой в сфере обращения с отходами, к тому же мусоросжигательные заводы и полигоны для золы занимают на порядок меньше места, чем мусорные полигоны, сообщил РИАМО кандидат геолого-минералогических наук, гендиректор ЗАО «Спецгеоэкология» Борис Трушин.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что решить проблему утилизации отходов позволит только их сжигание с предварительным отбором вторсырья

«Во всем мире два способа утилизации отходов: 1) полигоны; 2) сжигание. Они используются оба во всем мире. Извлекается органика для компостирования и так далее, то есть не просто сжигается, а на основании хвостов получается энергия, которая используется для страны. Это один из способов борьбы», — сказал Трушин.

Он добавил, что после сжигания остаются зола, шлак. Тут важно, насколько современная и безопасная технология сжигания, какие фильтры. Если все безопасно, то нужно технологии использовать.

«Площади для размещения заводов, полигонов для золы на порядок меньше, чем для размещения самих отходов. Сбор-сортировка с извлечение органики - сжигание остатков - это нормально», — заключил Трушин.

В свою очередь первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы, председатель совета Московской городской организации ВООП Элмурод Расулмухамедов отметил, что важно объяснить людям, как будут работать мусоросжигательные заводы.

«Они решат проблему в том объеме, в каком будут работать. На весь объем мусора заводов не хватит, как последний способ после компостирования эта мера может работать. Но так как территориальная схема заточена, чтобы эти заводы работали, эту модель нужно запускать. У общества много страхов, и мы рекомендуем инвесторам наладить экспертно-общественный контроль, чтобы люди понимали, что происходит. Технология проверенная, но все сомневаются. Этот вопрос решается открытой позицией по отношению к гражданам», — объяснил Расулмухамедов.

«Ростех» строит четыре мусоросжигательных завода на территории Московской области. По оценке Чемезова, чтобы в Москве и Подмосковье выйти на нулевое захоронение отходов, потребуется восемь заводов.