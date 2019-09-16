РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 сен. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец на минувшей неделе установили новые тренажеры, сообщила в понедельник на оперативном совещании директор МУ «Парк культуры и отдыха» Елена Атанова.

«В парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» городского округа Люберцы на минувшей неделе установили новые тренажеры. Приглашаем всех жителей позаниматься на свежем воздухе», – сказала Атанова.

Она добавила, что в Центральном парке отремонтировали скамейки. В Малаховском парке покосили газон и вывезли 3 кубометра мусора с 9 по 15 сентября.