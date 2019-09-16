РИАМО - 16 сен. Педагог-психолог из гимназии имени Е.М. Примакова, располагающейся в деревне Раздоры Одинцовского городского округа, Виктория Савенко стала победителем профессионального конкурса, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

«В академии социального управления состоялся финал регионального конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья» в 2019 году. Победителем стала Виктория Савенко - педагог-психолог гимназии имени Е.М. Примакова», – сказала Забралова.

Теперь Савенко будет представлять регион уже на Всероссийском конкурсе «Педагог-психолог России – 2019». Он стартует 26 сентября.

«Поздравляю победителя, а также призеров конкурса. В этом году в конкурсе приняли участие 42 педагога-психолога образовательных организаций Московской области. Были пройдены четыре сложных этапа, в ходе которых были продемонстрированы видеовизитки и характеристики конкурсантов, написаны психологические заключения по результатам обследования, показаны мастер-классы, решены консультативные кейсы. Вы проделали большую работу, показали свои навыки. Желаю успехов и покорения новых профессиональных вершин», – добавила Забралова.

На региональном конкурсе профмастерства второе место заняла педагог-психолог из школы №1 Сергиево-Посадского городского округа Марина Власова, а на третьем месте оказалась педагог-психолог детского сада №35 «Дельфин» в Домодедове Ирина Ратова.