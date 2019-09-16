РИАМО – 16 сен. Павла Устинова признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти в ходе массовой акции, прошедшей 3 августа в Москве, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Устинову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

«Следствием и судом установлено, что 3 августа 2019 года в ходе акции Устинов применил насилие в отношении сотрудника полиции, обеспечивающего охрану общественного порядка и безопасность», – сказала собеседник агентства.

Иванова добавила, что приговором суда Устинову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

На несогласованной акции 3 августа в столице задержали около 600 человек.