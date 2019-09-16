РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. Сотрудники управляющей компания МУП «СЕЗ» обсудили с жителями микрорайона Климовск Подольска планы по благоустройству дворов на 2020 год, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Представители территориального управления администрации Подольска в микрорайоне Климовск, управляющей организации МУП «СЕЗ», общественной палаты округа и Государственного административно-технического надзора Московской области на днях приняли участие во встрече с жителями домов №№1, 3, 5, 7, 9 по улице Советской в микрорайоне Климовск.

«На встрече обсуждались планируемые работы по комплексному благоустройству дворовой территории в 2020 году, вопросы ремонта подъездов и содержания общего имущества. Жители высказали свои замечания и пожелания по благоустройству двора и установке новой детской игровой площадки, они будут учтены при планировании работ», – говорится в сообщении.