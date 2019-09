РИАМО – 16 сен. В фестивале Russian Woodstock, посвященном оригинальному фестивалю в американском Вудстоке, приняли участие десятки музыкантов, лучшим гитаристам вручили премии, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.



Russian Woodstock прошел 14 сентября в Тульской области на площадке «Золотой город». Участие в мероприятии приняли музыкальные коллективы из США, Европы и Латинской Америки. Также на мероприятии присутствовали и участники легендарного фестиваля в Вудстоке в 1969 году.



«Это глоток свободы. Тогда, 50 лет назад, полмиллиона человек на три дня объединились, преодолев пробки в пятьдесят миль, оказавшись без еды, воды и крыши над головой ради этой свободы. На нашем же фестивале есть и еда, и выбор напитков. Ведь дух мероприятия не в этом. Я хочу, чтобы на сцене звучала качественная музыка мирового уровня, шла колоссальная энергия», – сказал продюсер и инициатор фестиваля Игорь Сандлер.



В финале Russian Woodstock лучшим гитаристам вручили профильные премии Jimi Hendrix. Ровно 50 лет назад в США провели знаменитый фестиваль Woodstock Music and Art Fair. За четыре дня мероприятие посетили около 500 тысяч человек.



Среди выступавших на сцене американского Вудстока – Джо Кокер, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, The Who, Jefferson Airplane и многие другие исполнители. В 1970 году был выпущен документальный кинофильм «Вудсток. Три дня мира и музыки», получивший позже престижную премию «Оскар».