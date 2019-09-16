РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 сен. В подмосковной Балашихе начали сбор вещей для семей одного из частных домов микрорайона Салтыковка, которые остались без жилья после пожара, сообщила «РИАМО в Балашихе» очевидец пожара, жительница микрорайона Екатерина Васильева.

Пятнадцатого сентября в 12:35 в доме №60 на цлице Садовой в микрорайоне Салтыковка произошел пожар, который тушили более 9 часов. Дом сгорел дотла, без жилья и без какого-либо имущества осталось несколько семей.

«Пострадала семья из 4 человек, нужны вещи для двух мальчиков: Миши (98-104), размер обуви – 26 и Кости (122-128), размер обуви – 34. Вещи можно оставить в детском саду «Кораблик» или позвонить маме Оксане Бочкаревой по телефону: 8(903)192-85-57», – сказала очевидец Екатерина Васильева.

Она добавила, что также нужны вещи (одежда и обувь) семье Краснослободцевых: для девочки Маши, рост 152 сантиметра, обувь 37 размера и для мамы – обувь 42 размера, размер одежды 46 (высокая). Вещи можно передать в общеобразовательную школу №17 в микрорайоне Салтыковка на пост охраны или предварительно позвонить по телефону: 8(925)675-88-85 маме Анне Зубковой.

«Обращаемся ко всем неравнодушным людям не оставаться безучастными к чужой беде и помочь пострадавшим. Погорельцам всегда тяжело в одиночку справиться с несчастьем. Люди, переживающие его, нуждаются в нашей поддержке», – заключила Екатерина.