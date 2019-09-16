РИАМО - 16 сен. В Раменском городском округе организована доследственная проверка по информации СМИ об отсутствии электроснабжения в дачном поселке по вине местного предпринимателя, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Сегодня в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о жителях одного из дачных поселков в Раменском городском округе, которые живут без электричества по вине местного предпринимателя, который оформил в собственность ЛЭП и местный трансформатор. СМИ сообщают, что предприниматель является бывшим председателем дачного некоммерческого партнерства и по документам владеет всеми электросетями поселка», – отмечается в сообщении.

По словам жителей, председатель придумывал налоги, тарифы для сбора денег, но не исполнял свои обещания. Люди выбрали нового председателя, и предыдущий отключил электричество. Региональная энергетическая компания подала в суд.

В рамках проверки специалисты дадут правовую оценку инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.