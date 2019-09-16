РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.

Так, в период с 23 по 27 сентября в столице ожидается повышенный для этого времени года температурный режим — до 15-16 градусов тепла днем. Такие показатели чаще наблюдались в Москве в середине месяца. В этом ключе, по словам синоптиков, климатическая норма немного превышена.

«Где-то начиная с 23 сентября, с понедельника, и до 27 сентября в столице будет властвовать антициклон, который принесет улучшение погоды. <…> Это в основном солнечная и сухая погода. Она будет действительно напоминать старое бабье лето. По температурам в среднем разброс будет такой: ночью плюс 3-8 градусов, днем где-то до 15-16 градусов тепла», - сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он также подчеркнул, что старое бабье лето будет, скорее всего, разбито на две половины. После теплого периода с 23 по 27 сентября столицу накроют дожди, ожидается похолодание, но со 2 октября в Москву вновь вернется время «комфорта и солнца».

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