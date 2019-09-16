РИАМО – 16 сен. В понедельник умер старейший сотрудник столичного театра «Ленком», заслуженный работник культуры РФ Владимир Володин, ему было 66 лет, сообщается на сайте театра.
«Сегодня на 67-м году ушел из жизни Владимир Николаевич Володин, старейший сотрудник театра, заслуженный работник культуры РФ.
В 1981 году Владимир Николаевич пришел в «Ленком» на должность машиниста сцены, потом стал главным машинистом и затем многие годы руководил машинно-декорационной группой», – говорится в сообщении.
Кроме того, Володин отвечал за монтаж декорационного оформления и за координацию перестановок декорационного оформления во время спектаклей.
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