РИАМО – 16 сен. В понедельник умер старейший сотрудник столичного театра «Ленком», заслуженный работник культуры РФ Владимир Володин, ему было 66 лет, сообщается на сайте театра.

«Сегодня на 67-м году ушел из жизни Владимир Николаевич Володин, старейший сотрудник театра, заслуженный работник культуры РФ.

В 1981 году Владимир Николаевич пришел в «Ленком» на должность машиниста сцены, потом стал главным машинистом и затем многие годы руководил машинно-декорационной группой», – говорится в сообщении.

Кроме того, Володин отвечал за монтаж декорационного оформления и за координацию перестановок декорационного оформления во время спектаклей.