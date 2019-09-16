РИАМО - 16 сен. На Изюмской улице в Москве столкнулись два автомобиля, один автомобиль отлетел на припаркованные рядом машины, пострадал один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Утром на Изюмской улице столкнулись два легковых автомобиля. Один из них отлетел на пять припаркованных машин. Пострадал один человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.