РИАМО – 16 сен. На 91-м году жизни скончался народный артист РСФСР, актер столичного театра «Ленком» Юрий Колычев, сообщается на официальном сайте театра.

О кончине артиста стало известно в понедельник.

«Сегодня на 91-м году жизни не стало Юрия Осиповича Колычева – народного артиста РСФСР, старейшего артиста «Ленкома». Юрий Осипович служил в нашем театре более 60 лет», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что о месте и времени прощания сообщат позднее.

Юрий Колычев родился в Подмосковье в 1928 году. Он закончил театральное училище имени Щепкина в 1950 году, одновременно с этим был принят на службу в Малый театр. В 1957 году Колычев стал работать в труппе Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленкоме»).

Актер также много снимался в кино, наибольшую популярность ему принесли роли в таких картинах как «Очарование зла», «Мелодия на два голоса», «Иван Рыбаков».