РИАМО - 16 сен. Строительство четырех заводов по термической переработке отходов в электроэнергию проходит в Подмосковье в соответствии с графиком, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Ростех» строит четыре мусоросжигательных завода на территории Московской области и еще один - в Казани.

«Пока у нас все идет по графику, мы должны в 2021 году запускать первый завод и остальные — в 2022-м. Стоимость четырех подмосковных заводов и одного в Татарстане — 150 миллиардов рублей», - сказал Чемезов в интервью РБК.

Чемезов также ответил на критику со стороны некоторых экологов, которых не устраивают несовременные технологии и большие выбросы заводов.

«Люди либо за деньги это делают, либо совершенно далеки от темы... Одного эколога мы возили в Швейцарию, показали подобный завод. Он там все замеры сделал, все осмотрел. Приехал сюда и говорит: «А вы все равно сделаете хуже». Спрашиваю: «Почему?» Он: «Да потому что вы начнете экономить здесь, там, фильтры другие ставить». Почему мы будем экономить? Мы будем делать так, как это по проекту и есть», - отметил Чемезов.

По его мнению, решить проблему утилизации отходов позволит только их сжигание с предварительным отбором вторсырья.